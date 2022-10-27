Описаны особенности варианта коронавируса «цербер»

Иммунолог Крючков: вариант коронавируса «цербер» станет доминирующим в ближайший месяц

Новый подвариант коронавируса «цербер» в ближайшее время может стать доминирующим в большинстве стран. Его особенности в беседе с «Лентой.ру» описал генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Вариант BQ.1.1 «цербер» — это ответвление от BA.5, подлинии «омикрона», это уже следующая генерация, рассказал специалист.

«Неделю назад таких случаев было почти 17 процентов. По Евросоюзу — от 0 до 20 процентов в зависимости от страны — где-то хуже выявляют, где-то лучше, где-то его действительно больше. Доля коронавирусной инфекции, вызываемой именно подвариантом "цербер", растет очень быстрыми темпами. Но на самом деле есть другие варианты омикрон-линии, которые тоже представляют интерес. Их довольно много, штук восемь-девять, которые будут делить этот популяционный пирог с "цербером"».

По прогнозам, где-то через месяц подавляющее большинство случаев в Европе, некоторых азиатских странах и Соединенных Штатах Америки — процентов 70 минимум — будет приходиться на «цербер». «Цербер» какое-то время будет доминирующим, но при этом будут представлены и другие варианты Николай Крючков кандидат медицинских наук, иммунолог

По поводу патогенности и летальности пока информации никакой нет, но, вероятно, большой разницы с предыдущими линиями нет, отметил Николай Крючков.

«Инфекция старается сохранить заразность либо ее увеличить, делает это за счет адаптации к коллективному специфическому иммунитету. Что касается патогенности и летальности, могут быть колебания как в сторону увеличения, так и в сторону снижения, думаю, значительные скачки вряд ли будут. Но рано или поздно эволюция может переключиться с омикрон-линии на другую, тогда скачки патогенности и летальности могут быть совершенно другими, здесь прогнозировать невозможно», — заключил иммунолог.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал в России случай заражения вариантом COVID-19 «цербер». Глава ведомства Анна Попова не исключила дальнейшего его распространения. На сегодняшний день «цербер» выявили более чем в 30 странах. Впервые эти варианты были замечены в Нигерии летом, а затем распространились на другие страны.