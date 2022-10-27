В Москве нашли жилье со стоимостью «квадрата» дороже «трешек» в регионах

Urbanus.ru: стоимость квадратного метра в трех московских ЖК превысила 5 миллионов рублей

В трех жилых комплексах (ЖК) Москвы стоимость квадратного метра в новостройках превысила отметку в пять миллионов рублей — подобная сумма примерно соответствует цене трехкомнатной квартиры в таком региональном центре, как Новосибирск, или студии на окраине столицы. Соответствующие данные «Ленте.ру» представили эксперты портала Urbanus.ru.

Наиболее дорогим предложением, которое нашли специалисты портала, стала резиденция площадью в 765,9 «квадрата» в ЖК Carré Blanc, расположенном у подножия храма Христа Спасителя. Стоимость квадратного метра в этой квартире составляет 5,9 миллиона рублей, при этом всю сумму за лот оценили в 4,52 миллиарда. Показатель превосходит бюджет таких городов, как Новороссийск или Кисловодск. Кроме того, в Краснодаре их было бы достаточно для того, чтобы купить «двушку», в Уфе, Архангельске или Новосибирске — «трешку», в Ульяновске или Кирове — четырехкомнатное жилье.

В ЖК «Лаврушинский», расположенном в 200 метрах от Третьяковской галереи и в километре от Кремля, стоимость квадратного метра в самой дорогой из квартир составляет 5,73 миллиона рублей. Речь идет о пентхаусе площадью 352 квадратных метра с оборудованным пространством под размещение бассейна и дровяного камина. При этом для покупки в «Лаврушинском» доступны пять объектов, где цена «квадрата» составляет более пяти миллионов рублей.

Третьей локацией, где стоимость жилья составляет пять миллионов рублей за квадратный метр, стал ЖК «Большая Дмитровка IX», который занимает внутренний двор МХТ имени Чехова. Для покупки там доступны два таких объекта — площадью 303,33 и 240,84 «квадрата».

Ранее в октябре аналитики девелоперской компании Forma пришли к выводу, что за последние пять лет столичный район Пресня обогнал премиальный кластер «Москва-Сити» по строительству новых квартир. По их данным, в указанный период на территории исторической Пресни было введено порядка 396 тысяч квадратных метров квартир и апартаментов, дополнительные 348 тысяч квадратных метров жилья реализуются в строящихся проектах. При этом в «Москве-Сити» суммарная площадь лотов, предназначенных для проживания, составила 726 тысяч «квадратов».