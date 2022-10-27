Россиянина с татуировкой на руке задержали за кражу 6,5 миллиона рублей из сейфа

В Улан-Удэ полиция задержала вора за кражу 6,5 миллиона рублей из сейфа в Екатеринбурге

В Улан-Удэ екатеринбургские полицейские задержали ранее судимого 39-летнего жителя Петропавловска-Камчатского за кражу 6,5 миллиона рублей из сейфа. Об этом в четверг, 27 октября, «Ленте.ру» сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

По данным ведомства, в августе этого года «медвежатник» отжал защитные ставни в офисе компании, проник в помещение, с помощью отвертки вскрыл сейф и похитил хранившиеся в нем деньги, принадлежавшие директору компании — бизнесмен заработал их при продаже загородной недвижимости. После этого вор покинул Свердловскую область и уехал в Бурятию.

Момент кражи сняли камеры, установленные в офисе. Правоохранителям удалось установить приметы похитителя — в частности, они обратили внимание на большую татуировку на руке в виде креста. После этого оперативники установили личность предполагаемого преступника и отправились в Улан-Удэ.

После задержания мужчину поместили в СИЗО. Известно, что ранее он несколько раз отбывал наказание за кражи. Ему грозит до десяти лет колонии.