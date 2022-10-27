Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:41, 27 октября 2022Силовые структуры

Россиянина с татуировкой на руке задержали за кражу 6,5 миллиона рублей из сейфа

В Улан-Удэ полиция задержала вора за кражу 6,5 миллиона рублей из сейфа в Екатеринбурге

Фото: УМВД России по городу Екатеринбургу

В Улан-Удэ екатеринбургские полицейские задержали ранее судимого 39-летнего жителя Петропавловска-Камчатского за кражу 6,5 миллиона рублей из сейфа. Об этом в четверг, 27 октября, «Ленте.ру» сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

По данным ведомства, в августе этого года «медвежатник» отжал защитные ставни в офисе компании, проник в помещение, с помощью отвертки вскрыл сейф и похитил хранившиеся в нем деньги, принадлежавшие директору компании — бизнесмен заработал их при продаже загородной недвижимости. После этого вор покинул Свердловскую область и уехал в Бурятию.

Момент кражи сняли камеры, установленные в офисе. Правоохранителям удалось установить приметы похитителя — в частности, они обратили внимание на большую татуировку на руке в виде креста. После этого оперативники установили личность предполагаемого преступника и отправились в Улан-Удэ.

После задержания мужчину поместили в СИЗО. Известно, что ранее он несколько раз отбывал наказание за кражи. Ему грозит до десяти лет колонии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Бывший украинский пленный рассказал о нанесении массированного удара по Киеву
В Совфеде назвали актом терроризма удар ВСУ по ТЭС в Севастополе
Собчак прокомментировала арест своего коммерческого директора
Незнакомцы заселились в купленный парой дом и отказались съезжать
В Белоруссии решили нарастить производство беспилотников
Медведев пообещал отмщение за всех погибших в бою россиян
Из лунного реголита создали кирпичи для космической базы
Освобожденный военный рассказал о питании в украинском плену
Ревнивый россиянин зарезал соперника и получил срок
Адель заявила о перерыве в карьере ради получения степени по литературе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.