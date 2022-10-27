Польского генерала отправили обучать украинских солдат

Польского генерала Трытека назначили командующим миссией ЕC по обучению украинских солдат

Польский генерал Петр Трытек назначен оперативным командующим миссией Евросоюза по обучению украинских солдат. Об этом сообщает польское агентство PAP.

В настоящее время Трытек является командиром 11-й Любушской танковой дивизии. Помимо этого, у него имеется опыт службы в составе миссий в Ираке и Афганистане. В планах ЕС помочь Украине защищать свою территориальную целостность и гражданских лиц.

Возможность создания военно-учебной миссии для украинских военных рассматривалась Евросоюзом еще в конце прошлого года. После начала российской спецоперации на Украине глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал ускорить процесс.

В Хорватии назвали аферой миссию ЕС в отношении Украины. Обозреватель издания Advance Д. Марьянович заявил, что Загребу следует обратить внимание на Австрию и Венгрию, отказавшихся участвовать в миссии по тренировкам военнослужащих ВСУ.