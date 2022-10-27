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23:40, 27 октября 2022Мир

Польского генерала отправили обучать украинских солдат

Польского генерала Трытека назначили командующим миссией ЕC по обучению украинских солдат

Фото: The Presidential Office of Ukrai / Globallookpress.com

Польский генерал Петр Трытек назначен оперативным командующим миссией Евросоюза по обучению украинских солдат. Об этом сообщает польское агентство PAP.

В настоящее время Трытек является командиром 11-й Любушской танковой дивизии. Помимо этого, у него имеется опыт службы в составе миссий в Ираке и Афганистане. В планах ЕС помочь Украине защищать свою территориальную целостность и гражданских лиц.

Возможность создания военно-учебной миссии для украинских военных рассматривалась Евросоюзом еще в конце прошлого года. После начала российской спецоперации на Украине глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал ускорить процесс.

В Хорватии назвали аферой миссию ЕС в отношении Украины. Обозреватель издания Advance Д. Марьянович заявил, что Загребу следует обратить внимание на Австрию и Венгрию, отказавшихся участвовать в миссии по тренировкам военнослужащих ВСУ.

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Екатерина Подвигина
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