Мобилизованные россияне ответили священнику на слова о гробах

В Кемеровской области мобилизованные россияне возмутились словами священника о гробах

В Мариинске Кемеровской области священник напутствовал мобилизованных словами о прибытии гробов и вызвал возмущение резервистов. Реакция военнослужащих попала на видео, кадры публикует Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».

Служитель церкви обратился к мобилизованным с укором о редком посещении церквей и поинтересовался, почему храмы пусты и чего ждут крещеные россияне.

«Где вы? Сорок человек уходят на войну. Где вы? Храмы пусты. Кому вы молитесь? Каким богам? Вы тут 90 процентов христиан. Все крещеные, а в храме никого нет. Чего вы ждете? Пока гробы придут, что ли?» — воскликнул священник.

В ответ на его проповедь мобилизованные из строя призвали его не поднимать тему смерти.

«Кончай о гробах разговаривать», «Ты об этом завязывай, ну», — возмутились солдаты. После этого священник пообещал раздать им иконочки, чтобы те хранили их у сердца и призвал креститься, уходя в бой.

Ранее член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов рассказал о новых случаях облав на резервистов с целью вручения им повесток о мобилизации. По его словам, сообщения об этом приходят из Ивановской области и других регионов России. Кабанов выразил надежду, что военная прокуратура проверит все факты и сделает соответствующие выводы.