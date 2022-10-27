Найдена неожиданная польза глобального энергетического кризиса

МЭА: глобальный энергетический кризис ускорит переход к возобновляемой энергетике

В глобальном энергетическом кризисе нашли неожиданную пользу для человечества. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) заявили, что сокращение поставок ископаемого топлива из России ускорит переход к возобновляемой энергетике в мире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ежегодный обзор организации.

По данным специалистов, глобальные энергетические рынки сильно изменились после начала российско-украинского конфликта. Энергетический кризис, с которым столкнулись на этом фоне многие страны, будет иметь серьезные и долгосрочные последствия — в перспективе они могут сделать энергосистемы более устойчивыми и безопасными, считают в МЭА.

Эксперты отметили, что нехватку поставок ископаемого топлива из России придется восполнить за счет альтернативных источников энергии. По прогнозам специалистов, к 2030 году глобальные инвестиции в безопасную для планеты энергетику вдвое превысят существующий уровень и достигнут более чем двух триллионов долларов в год.

В МЭА сообщили, что глобальный спрос на все виды ископаемого топлива впервые в истории вышел на плато. При этом связанные со сжиганием углеводородов выбросы в атмосферу должны достичь пика к 2025 году, так как потребление угля заметно снизится в течение ближайших нескольких лет. Кроме того, по прогнозам специалистов, спрос на природный газ стабилизируется к 2030 году, а использование нефти прекратит рост к 2035 году.

Ранее американские ученые назвали неожиданную пользу для природы от лесных пожаров. По словам исследователей, некоторые возгорания могут поддерживать баланс экосистемы и способствовать ее укреплению. Речь идет о контролируемых поджогах лесов — они, по мнению экологов из Смитсоновского института биологии сохранения природы, могут предотвратить более разрушительные и масштабные пожары.