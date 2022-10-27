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04:00, 27 октября 2022Ценности

Ирина Шейк снялась полностью обнаженной

Супермодель Ирина Шейк снялась полностью обнаженной для фотосессии стилиста Сюзанн Коллер

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк снялась полностью обнаженной. Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном в сторис черно-белом фото знаменитость позирует перед камерой на кресле, прикрыв интимные части тела пледом. При этом на снимке видно, что манекенщица оголила грудь. «Поздравляю с днем рождения с опозданием, Марио», — обратилась она к фотографу Марио Сорренти, который провел фотосессию для стилиста Сюзанн Коллер.

Помимо прочего, на своей странице она опубликовала еще несколько кадров со съемки. Так, Шейк примерила платье-комбинацию и накидку, объемный мужской костюм серого цвета и черный кожаный плащ.

В июле Ирина Шейк стала героиней рекламы Ivy Park и Adidas. На опубликованном снимке модель позировала в откровенном боди бирюзового оттенка с поддерживающими грудь чашками и вырезами, обнажающими бедра и ягодицы. Образ знаменитости дополняла накидка с капюшоном с цветочным принтом и коричневые босоножки на высоких каблуках.

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Карина Черных
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