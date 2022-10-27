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21:39, 27 октября 2022Из жизни

Макаки пробрались в ванную комнату, устроили бардак и попали на видео

Asia One: в Сингапуре макаки пробрались в ванную комнату и украли моющие средства

Группа макак попала на видео, когда пробралась в ванную комнату жительницы Сингапура и украла у нее моющие средства и устроила бардак. Об этом сообщает Asia One.

Девушка по имени Рейан делала спа-процедуры, когда в окно ее дома залезли обезьяны. Рейан достала телефон и засняла произошедшее на видео. На кадрах видно, как макаки залезают на карниз в ванне, хватают с полок шампунь и гель для душа и убегают. «Их было так много, что они все залезали и вылезали», — говорит девушка.

Рейан добавила, что не смогла бы выбежать из дома и прогнать макак, так как наложила косметическую маску на лицо. Девушка приняла решение закрыть дверь в ванную комнату и сказала, что «сейчас с этим не справится».

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Рейан опубликовала ролик в TikTok, и он быстро стал вирусным. Один из пользователей предположил, что такое поведение макак может быть связано с вырубкой лесов.

Ранее сообщалось, что жители японского города Ямагути пострадали от многочисленных нападений стаи диких обезьян. Сообщается, что обезьян не интересует еда, поэтому они не попадаются в расставленные ранее ловушки.

Алиса Удовик
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