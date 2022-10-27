Россия нашла новые пути экспорта мазута

Bloomberg: у берегов Сингапура скопилось более 1 млн тонн российского мазута

В преддверии вступления в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти Россия стала находить новые пути экспорта мазута и направляет все большие объемы на азиатские рынки, в частности в Сингапур, пишет Bloomberg.

На танкерах у берегов Сингапура сейчас скопилось около 1,1 миллиона тонн российского мазута с высоким содержанием серы. Это более чем вдвое превышает прошлогодний уровень, указывает агентство.

Крупные партии российского мазута идут именно в Сингапур, так как местные порты являются ключевым центром заправки судов и распределения нефтепродуктов в Азии. Здесь широко распространена практика перегрузки нефти с одного танкера на другой для маскировки происхождения груза.

Так, например, судно Sagar Violet загрузило мазут в порту Усть-Луга в Ленинградской области, а затем выгрузила часть объемов на другой танкер под названием Parosea недалеко от Малайзии. Потом часть топлива была перегружена на еще одно судно Fortune Star, которое сейчас стоит неподалеку от плавучих танкеров-хранилищ в порту Танджунг-Пелепас. По данным Vortex, за последние три месяца почти 65 процентов всех российских поставок мазута, которые направлялись в Сингапур, в итоге оказывались в этих хранилищах.

По словам аналитиков, российского мазута становится все больше на региональном рынке судовых заправок, нефтепереработки и производства электроэнергии в Азии. «Вполне вероятно, что Россия не захочет сокращать свой экспорт как сырой нефти, так и топлива», — сказал основатель и директор сингапурской JTD Energy Services сказал Джон Дрисколл. Он уверен, что в будущем все большие объемы российских нефтепродуктов будут поступать в Азию, а количество танкеров с топливом из России вокруг Сингапура и Малайзии будет становиться все больше.

Ранее сообщалось, что Россия создает «теневой флот» из нефтяных танкеров, которые близкие к Москве компании скупают по всему миру, чтобы в будущем обойти нефтяное эмбарго ЕС. Несмотря на западные санкции, сентябрьские значения по отгрузкам морской нефти из России превышают февральские. В то же время поставки в Европу сократились до минимума, а поставки в Азию, как и поставки в неизвестные направления — кратно выросли.

При том, по прогнозам Международного энергетического агентства, экспорт нефти и газа из России вряд ли вернется к уровням 2021 года, к 2030 году доля страны на мировом рынке может сократиться вдвое.