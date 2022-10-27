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23:46, 27 октября 2022Бывший СССР

В Киеве заявили о миллионе оставшихся без света жителей

Глава YASNO Коваленко заявил, что в Киеве около миллиона жителей остались без света

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава украинской компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что в Киеве без света остались около миллиона жителей. Об этом он написал в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По данным Коваленко, в городе на данный момент отключено 159 тысяч квартир, а за день — более 320 тысяч. «А это где-то миллион киевлян, которые не могут нормально планировать свой день, нормально работать, это тысячи предприятий, которые теряют возможность работать на нашу экономику», — отметил он.

При этом по Киевской области статистика «еще хуже». Так, вечером без света остались почти 260 тысяч потребителей, а днем таких было более 500 тысяч.

Ранее в компании Yasno заявили, что без электричества может остаться половина Киева. Там пояснили, что ситуация с энергоснабжением украинской столицы резко ухудшилась в результате ударов российских военных по объектам энергетической инфраструктуры Киевской области.

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Марина Совина
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