Россиянина осудили на 10 лет за одобрение терроризма в соцсети и пропаганду ИГ

В Ростове мужчину осудили на 10 лет за попытку вовлечь подругу в ИГ и призывы к терроризму

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к десяти годам колонии уроженца Красноярского края Романа Копытова за публичные призывы к терроризму и склонение к участию в террористической деятельности. Об этом в четверг, 27 октября, «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным инстанции, 27 и 28 февраля, а также 20 апреля 2019 года мужчина, находясь в Красноярске, разместил в одной из соцсетей текст, две картинки и комментарий к ним, в которых одобрял деятельность террористов, называя ее правильной и призывая поддерживать ее.

Кроме того, с 6 марта по 25 октября 2020 года Копытов пытался вовлечь подругу по переписке в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ).

26 октября сообщалось, что в Ростове-на-Дону осудили на 16,5 года брата проповедника террористов за сбор денег для ИГ.