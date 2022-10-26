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15:49, 26 октября 2022Силовые структуры

Брата проповедника террористов осудили на 16,5 года за содействие ИГ

В Ростове-на-Дону осудили на 16,5 года брата проповедника террористов за сбор денег для ИГ

Фото: Южный окружной военный суд

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16,5 года лишения свободы Сааду Ахмеднабиева за сбор денег для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом в среду, 26 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Россиянина признали виновным по части 4 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Бойцы спецназа поймали Ахмеднабиева в декабре 2019 года. Известно, что осужденный приходится братом исламскому проповеднику Исраилу Ахмеднабиеву (известен как Абу Умар Саситлинский), объявленному в международный розыск за финансирование террористов.

Следствием установлено, что фигурант на территории Дагестана и Турции с 2015 по 2019 год занимался сбором денежных средств под видом благотворительной деятельности. Он использовал банковские карты, оформленные на имя его сожительницы и ее матери, а затем отправлял деньги членам международной террористической организации. Суммарно он перевел более 8 миллионов рублей.

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Екатерина Власова
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