Бойцы ФСБ увезли на вертолете брата проповедника террористов

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следственный комитет России опубликовал в своем YouTube-канале оперативное видео ФСБ с задержанием жителя Дагестана Сааду Ахмеднабиева, подозреваемого в сборе денег для международных террористических структур.

На кадрах видно, как бойцы спецназа окружают дом, из него выводят мужчину. Задержанного усаживают в вертолет и доставляют к следователю.

Мужчина приходится братом исламскому проповеднику Исраилу Ахмеднабиеву (известен как Абу Умар Саситлинский), объявленному в международный розыск за финансирование запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Находящийся в Сирии проповедник основал благотворительные фонды под названием «Мухаджирун» и «Ансар», направлявшие средства террористам. Их деятельность запрещена в России. Ему помогал брат, который, по данным СКР, собрал не менее двух миллионов рублей.

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