Пойманного ФСБ брата проповедника террористов отдадут под суд
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела Сааду Ахмеднабиева, который приходится братом исламскому проповеднику Исраилу Ахмеднабиеву (известен как Абу Умар Саситлинский), объявленному в международный розыск за финансирование запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Мужчина обвиняется по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Его дело отдадут на рассмотрение в Южный окружной военный суд, обвинительное заключение утверждено прокуратурой. В расследовании участвовало подразделение центрального аппарата ФСБ. Бойцы спецназа поймали Ахмеднабиева в декабре 2019 года.
Следствием установлено, что он на территории Дагестана и Турции с 2015 по 2019 год занимался сбором денежных средств под видом благотворительной деятельности. Он использовал банковские карты, оформленные на имя его сожительницы и ее матери, а затем отправлял деньги членам международной террористической организации.