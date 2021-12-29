Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Пойманного ФСБ брата проповедника террористов отдадут под суд

СКР завершил следствие по делу брата проповедника террористов о содействии запрещенному ИГ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела Сааду Ахмеднабиева, который приходится братом исламскому проповеднику Исраилу Ахмеднабиеву (известен как Абу Умар Саситлинский), объявленному в международный розыск за финансирование запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина обвиняется по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Его дело отдадут на рассмотрение в Южный окружной военный суд, обвинительное заключение утверждено прокуратурой. В расследовании участвовало подразделение центрального аппарата ФСБ. Бойцы спецназа поймали Ахмеднабиева в декабре 2019 года.

Следствием установлено, что он на территории Дагестана и Турции с 2015 по 2019 год занимался сбором денежных средств под видом благотворительной деятельности. Он использовал банковские карты, оформленные на имя его сожительницы и ее матери, а затем отправлял деньги членам международной террористической организации.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Раскрыта одна из тем переговоров Путина и Байдена
На Украине рассказали об унизительных перспективах при вступлении в НАТО
Назван автор лучшего гола сборной России в 2021 году
Ковид-сертификаты осложнили прием на работу в России
Телефонный разговор между Путиным и Байденом запросила Россия
Блинкен и Зеленский обсудили Донбасс и контакты с Россией
Огромный ядовитый варан ворвался в дом и пробежался по дремлющей пенсионерке
Американский самолет-разведчик впервые совершил полет над Восточной Украиной
Раскрыты подробности дела задержанного ФСБ российского депутата
Европейский конкурент Tesla похвастался беспрецедентным успехом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter