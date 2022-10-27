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19:49, 27 октября 2022Бывший СССР

Путин заявил о непричастности России к отсутствию света в Молдавии

Президент Путин заявил о непричастности России к отсутствию света в Молдавии

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» заверил, что Москва непричастна к отсутствию света в Молдавии. Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Свет погас в Кишиневе. Непонятно, почему он погас. Мы точно к этому не имеем никакого отношения», — заявил Путин.

Он уточнил, что говорит об этом, поскольку во всем всегда обвиняют Россию — «где-то свет погас, где-то туалет не работает». Путин отметил, что во время разногласий Молдавии и «Газпрома» по поводу поставок газа он встал на сторону Кишинева.

Ранее молдавские власти призвали население оставаться дома в темное время суток из-за отключения освещения улиц. Граждан попросили не посещать «безлюдные и небезопасные места», передвигаться группами, а также не оставлять без присмотра детей. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что из-за сокращения поставок газа из России с 24 октября республика будет испытывать дефицит электроэнергии.

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Кристина Есикова
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