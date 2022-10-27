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16:58, 27 октября 2022Бывший СССР

Власти Молдавии призвали граждан оставаться дома ночью

Власти Молдавии призвали граждан оставаться дома ночью из-за отключения освещения улиц

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Власти Молдавии призвали граждан оставаться дома ночью из-за отключения освещения улиц. Об этом сообщает ТАСС.

«Учитывая, что на улице темнеет гораздо раньше и в условиях энергетического кризиса частично отключают уличное освещение, полиция выступила с рядом рекомендаций населению», — говорится в заявлении молдавского Инспектората полиции.

Население попросили не посещать «безлюдные и небезопасные места», избегать людей в состоянии алкогольного опьянения или с подозрительным поведением, внимательно заходить в подъезд, передвигаться группами, а также не оставлять без присмотра детей и использовать фонарик во время перехода дорог.

Ранее вице-премьер республики Андрей Спыну заявил, что из-за сокращения поставок газа из России с 24 октября Молдавия будет испытывать дефицит электроэнергии. По его словам, правительство пока не планирует прибегать к веерным отключениям. Кабмин продолжит искать других поставщиков.

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Кристина Есикова
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