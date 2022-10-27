Skolkovo Realty: жители Московского региона бросились скупать жилье в Турции

В сентябре 2022 года спрос на приобретение недвижимости в Турции со стороны жителей Москвы и Подмосковья подскочил на 43,15 процента по сравнению с августом того же года. О том, что жители Московского региона бросились скупать жилье в одной курортной стране, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Skolkovo Realty.

Кроме того, эксперты отметили, что в девятом месяце нынешнего года интерес к приобретению турецкой недвижимости был на 116,25 процента выше, чем в аналогичный период предыдущего года. Наконец, параметр за период с января по сентябрь текущего года оказался на 103,04 процента выше, чем за показатель за первые девять месяцев 2021 года.

По словам специалистов, в тройку локаций, где в период с сентября по октябрь жители Московского региона искали недвижимость для покупки чаще всего, вошли Аланья (37,7 процента от всех запросов), Анталья (19,8 процента от общего числа запросов) и Мерсин (доля 16,8 процента). На четвертой строчке оказался Стамбул с показателем в 10,5 процента.

В октябре председатель совета директоров турецкой Ассоциации по продвижению недвижимости за рубежом (GIGDER) Омер Фарук Акбал заявил, что каждый пятый жилой объект в Турции в 2022 году приобрел россиянин. Он добавил, что за период с января по сентябрь 2022 года иностранные граждане осуществили более 50 тысяч инвестиций в недвижимость курортной страны.