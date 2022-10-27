Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:08, 27 октября 2022Мир

Захарова описала охоту на россиян в Норвегии

Захарова заявила об охоте на россиян в Норвегии и призвала ехать туда с осторожностью

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Граждане России должны планировать поездки в Норвегию с осторожностью, особенно если хотят «снимать чувствительные объекты». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, цитату приводит РИА Новости.

По ее словам, страна фактически объявила охоту на россиян. Она рассказала о резком росте задержаний российских граждан в стране, в том числе по подозрению в съемке объектов критической инфраструктуры. Захарова при этом считает, что задержания не обоснованы.

Дипломат также описала политику норвежского руководства как «целенаправленное раскручивание темы российской разведугрозы».

Вероятно, речь о задержании в Норвегии сына экс-главы РЖД Андрея Якунина. Его обвинили в незаконном запуске беспилотника во время отдыха на Шпицбергене в конце августа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Киев заявил о поражении объектов энергетики в центре Украины
Украина потребовала кассетные боеприпасы от США и Европы
Разбойное нападение мужчины с ножом на российскую пенсионерку попало на видео
Мэттью Перри извинился за высказывания в адрес Киану Ривза
Россия пригрозила ЕС ответом в случае конфискации ее замороженных резервов
Российские войска отразили наступления ВСУ на трех направлениях
Лукашенко рассказал об одежде исключительно белорусских брендов в гардеробе
Европа объявила о замещении всего не поставленного из России газа
Россия не приняла решение о продлении продуктовой сделки
Израиль заявил о невозможности поставок ПВО на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.