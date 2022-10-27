Захарова описала охоту на россиян в Норвегии

Захарова заявила об охоте на россиян в Норвегии и призвала ехать туда с осторожностью

Граждане России должны планировать поездки в Норвегию с осторожностью, особенно если хотят «снимать чувствительные объекты». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, цитату приводит РИА Новости.

По ее словам, страна фактически объявила охоту на россиян. Она рассказала о резком росте задержаний российских граждан в стране, в том числе по подозрению в съемке объектов критической инфраструктуры. Захарова при этом считает, что задержания не обоснованы.

Дипломат также описала политику норвежского руководства как «целенаправленное раскручивание темы российской разведугрозы».

Вероятно, речь о задержании в Норвегии сына экс-главы РЖД Андрея Якунина. Его обвинили в незаконном запуске беспилотника во время отдыха на Шпицбергене в конце августа.