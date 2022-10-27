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13:04, 27 октября 2022Россия

Кремль ответил на заявления о роли СССР в освобождении Польши от фашистов

Песков назвал ложью заявления Варшавы о том, что СССР не освобождал Польшу от фашистов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Заявления из Варшавы о том, что СССР не освобождал Польшу от фашистов, являются чудовищной ложью и попыткой «оболванить молодое поколение поляков». Так на них ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, освобождая Польшу, погибли граждане Советского Союза, России и других республик, которые входили в состав СССР. «Очередная попытка продолжать оболванивать молодое поколение поляков и растить их, вскармливать их, питая их этой ложью и провоцируя ненависть к русским», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля выразил надежду, что история покажет неправильность такой оценки роли СССР. По-другому к этому нельзя относиться, заключил он.

Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских возмутился сносу памятника солдатам Красной армии в польском городе Мальборк. По его мнению, в Польше последовательно уничтожают монументы, стелы, посвященные советским солдатам, хотя именно они спасли страну от фашизма и уничтожения.

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Сергей Истомин
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