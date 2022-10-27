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21:36, 27 октября 2022Россия

Песков оценил речь Путина

Песков заявил, что валдайская речь Путина войдет в золотую десятку выступлений за 22 года
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил речь президента России Владимира Путина в ходе пленарной сессии клуба «Валдай». Его слова передает ТАСС.

Песков назвал речь президента мировоззренческой, глубокой, прикладной, а также выразил уверенность, что она войдет в золотую десятку выступлений Путина за 22 года, и ее услышат на Западе. По словам пресс-секретаря, в этом выступлении президент изложил свое понимание того, что должно появиться в результате этого десятилетия. «Она, действительно, стоит того, чтобы ее анализировать», — заключил он.

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Марина Совина
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