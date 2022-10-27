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22:24, 27 октября 2022Россия

Путин заявил о проблеме излишней централизации в России

Путин заявил, что в России существуют проблемы излишней централизации федеральных структур

Фото: Globallookpress.com / Kremlin Pool

Президент РФ Владимир Путин заявил о существовании проблем излишней централизации в России. Эти слова прозвучали во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», сообщается на сайте «Валдая».

«Проблема излишней централизации всех федеральных структур в Москве существует. Я сторонник делать также, как в некоторых других странах, а именно — децентрализовать эти полномочия и компетенции в других регионах России», — сказал президент.

Также в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин допустил, что приедет на саммит G20 в Индонезии. Ранее новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал не допускать президента России на этот саммит.

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Екатерина Подвигина
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