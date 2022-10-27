Путин заявил о проблеме излишней централизации в России

Путин заявил, что в России существуют проблемы излишней централизации федеральных структур

Президент РФ Владимир Путин заявил о существовании проблем излишней централизации в России. Эти слова прозвучали во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», сообщается на сайте «Валдая».

«Проблема излишней централизации всех федеральных структур в Москве существует. Я сторонник делать также, как в некоторых других странах, а именно — децентрализовать эти полномочия и компетенции в других регионах России», — сказал президент.

Также в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин допустил, что приедет на саммит G20 в Индонезии. Ранее новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал не допускать президента России на этот саммит.