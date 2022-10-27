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12:39, 27 октября 2022Россия

На российской границе с ЕС свернули мобилизационные пункты

В Псковской области сообщили о сворачивании пунктов мобилизации на границе с ЕС

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Псковской области на границе с Латвией и Эстонией свернули передвижные пункты мобилизации, которые ранее были открыты. Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Ведерников, его цитирует ТАСС.

«Мобильный призывной пункт работал в качестве дополнительного фильтра. Очереди были в основном не из граждан Российской Федерации. Он свернут, мы разобрались с очередями, решили эту проблему», — сказал глава региона.

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По его словам, мобильный пункт мобилизации был организован из-за больших очередей на границе с Евросоюзом (ЕС). На границе также дежурили врачи, работали сотрудники «Красного креста» и находились волонтеры, которые раздавали воду ожидающим.

Призывные пункты на границе с ЕС развернули 4 октября. Ведерников тогда подчеркивал, что на границе с ЕС много людей. Были те, кто пытается вывести из страны валюту сверх установленных норм и запрещенные товары, также границу пытались пересечь люди призывного возраста, отмечал тогда Ведерников.

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Анастасия Шейкина
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