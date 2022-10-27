Путин ответил на вопрос о переносе столицы России

Президент Путин заявил, что в России ведутся разговоры о переносе столицы

В России ведутся разговоры о переносе столицы, но в этом нет необходимости. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пленарной сессии клуба «Валдай». Трансляция в четверг, 27 октября, ведется на официальном сайте мероприятия.

«Да, такие разговоры и у нас есть. Но у нас переносили когда-то столицу, и неоднократно это было в истории российского государства. Исторически и ментально центр России всегда ассоциируется с Москвой», — сказал Путин.

По его словам, в Москве, существуют определенные проблемы развития столицы как мегаполиса, но под руководством команды действующего мэра Сергея Собянина они решаются гораздо лучше, чем во многих других крупных городах.