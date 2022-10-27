Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:07, 27 октября 2022Россия

Путин ответил на вопрос о переносе столицы России

Президент Путин заявил, что в России ведутся разговоры о переносе столицы

Фото: Artem Beliaikin / Unsplash

В России ведутся разговоры о переносе столицы, но в этом нет необходимости. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пленарной сессии клуба «Валдай». Трансляция в четверг, 27 октября, ведется на официальном сайте мероприятия.

«Да, такие разговоры и у нас есть. Но у нас переносили когда-то столицу, и неоднократно это было в истории российского государства. Исторически и ментально центр России всегда ассоциируется с Москвой», — сказал Путин.

По его словам, в Москве, существуют определенные проблемы развития столицы как мегаполиса, но под руководством команды действующего мэра Сергея Собянина они решаются гораздо лучше, чем во многих других крупных городах.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Путин обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны
Россиянина осудили на 10 лет за одобрение терроризма в соцсети и пропаганду ИГ
Обворованный проституткой турист застрял на курорте без паспорта и денег
Экс-участник Oasis намекнул на выход новой песни
Путин ответил на вопрос о переносе столицы России
В России появился новый вид ипотеки
Путин пообещал не навязывать Армении условия мирного договора с Азербайджаном
Apple обнаружила уязвимость на миллионах iPhone
Тейлор Свифт удалила сцену из нового клипа после обвинений в фэтфобии
Путин заявил о консенсусе у россиян по поводу внешней угрозы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.