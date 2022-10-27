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21:24, 27 октября 2022Россия

Путин заявил о необходимости послать сигнал Киеву из Вашингтона

Путин уверен, что Вашингтону нужно отправить сигнал Киеву для решения проблемы на Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Проблему Украины могут быстро решить с помощью дипломатии те, кто реализует политику в Вашингтоне. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Его слова передает РИА Новости.

Российский лидер считает, что Белый дом должен дать соответствующий сигнал в Киев и объяснить украинским властям, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать свои проблемы мирным путем.

Также Владимир Путин прокомментировал намерение Южной Кореи поставлять вооружения Киеву. Российский лидер предупредил о негативных последствиях такого решения.

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Екатерина Подвигина
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