Путин заявил о необходимости послать сигнал Киеву из Вашингтона

Путин уверен, что Вашингтону нужно отправить сигнал Киеву для решения проблемы на Украине

Проблему Украины могут быстро решить с помощью дипломатии те, кто реализует политику в Вашингтоне. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Его слова передает РИА Новости.

Российский лидер считает, что Белый дом должен дать соответствующий сигнал в Киев и объяснить украинским властям, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать свои проблемы мирным путем.

Также Владимир Путин прокомментировал намерение Южной Кореи поставлять вооружения Киеву. Российский лидер предупредил о негативных последствиях такого решения.