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23:11, 27 октября 2022Мир

Белый дом заявил о самостоятельном принятии Киевом решения о диалоге с Москвой

Представитель Белого дома Кирби: Зеленский должен сам принимать решение о переговорах с РФ

Фото: Globallookpress.com / George Cracknell Wright

Вашингтон считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен сам принимать решение о мирных переговорах с Россией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

Политик отметил, что переговоры должны проходить на условиях Зеленского. Также он подчеркнул, что США не видят готовности к такому диалогу со стороны президента РФ Владимира Путина. «Как мы говорили с самого начала, ничто об Украине без Украины. Это суверенное государство вне зависимости от того, насколько господину Путину это может не нравиться», — цитирует агентство Кирби.

Также представитель Белого дома дал понять, что в США не верят публичным заявлениям Путина и считают, что все его действия указывают на заинтересованность в продолжении боевых действий.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят никакой подготовки РФ к возможному применению «грязной бомбы» или тактического ядерного оружия на Украине.

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Екатерина Подвигина
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