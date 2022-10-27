Анастасия Ракова сообщила о стабильной ситуации на московском рынке труда

Ракова: 80 тысяч москвичей нашли работу при поддержке службы занятости с начала года

На столичном рынке труда сохраняется стабильная ситуация. С начала года при поддержке службы занятости трудоустроены почти 80 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы с апреля остается неизменным и составляет 0,44 процента. Количество официально зарегистрированных безработных на данный момент — чуть меньше 32 тысяч человек. О том, какие меры позволяют сохранить устойчивость на рынке труда, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Город вовремя принял проактивные меры, предупреждающие рост безработицы на столичном рынке труда. Сегодня мы можем подтвердить это статистическими данными службы занятости — официально признаны безработными в Москве чуть меньше 32 тысяч человек. С начала года их число в городе снизилось на 12,7 процента. Мы видим, что показатели рынка труда последние несколько месяцев демонстрируют полную стабильность. Несмотря на это, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. Основной упор в работе наших специалистов сейчас — на расширение вариантов для трудоустройства горожан. С одной стороны, мы сотрудничаем с крупнейшими компаниями интернет-рекрутмента. Недавно служба занятости запустила совместный проект с платформой поиска работы и интегрировала вакансии от проверенных работодателей в собственную базу. Это позволило увеличить ее на 25 тысяч актуальных предложений, большинство из них для квалифицированных «синих воротничков». С другой стороны, столичная служба занятости выстраивает партнерские отношения с устойчивым бизнесом — надежными компаниями с большой потребностью в кадрах. На сегодняшний день у нас в арсенале более трех тысяч работодателей-партнеров, часть из которых ищут новый персонал на наших площадках. Такой кастомизированный подход к трудоустройству позволяет достигать впечатляющих результатов. С начала года служба занятости населения помогла найти работу почти 80 тысячам человек, из них 66 тысячам — с марта», — рассказала заммэра.

Она добавила, что для более эффективного трудоустройства горожан служба занятости предлагает стабильно работающим компаниям собственные сервисы подбора персонала. Один из них — рекрутинговые центры. С помощью этой технологии служба занятости помогает работодателям сократить временные, стоимостные и логистические издержки при найме. Соискателям сервис позволяет найти подходящую работу за один день. На площадках «Моей работы» открыты уже 12 рекрутинговых центров, в которых для горожан представлено около 28,5 тысячи вакантных мест.

Еще одна технология, оптимизирующая трудоустройство персонала, — открытые отборы, которые дают соискателям возможность пройти интервью сразу у нескольких работодателей, выбрать наиболее интересное предложение и получить приглашение на работу. Для компаний это возможность быстро закрыть массовые вакансии.

«Что касается макропоказателей рынка труда, то они остаются стабильными. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,44 процента», — сообщила вице-мэр.

Для поддержания устойчивости столичного рынка труда уже полгода служба занятости успешно реализует специальные программы субсидированного найма. Среди них — организация временных, общественных работ, постоянное трудоустройство через адаптацию и обучение сотрудников.

«Мы видим, что наиболее востребованной как среди соискателей, так и среди работодателей стала программа постоянного трудоустройства с проведением короткого периода адаптации. 3,2 тысячи таких рабочих мест создали представители сферы транспорта и логистики, машиностроения, ритейла. Из них уже половина занята новыми сотрудниками. Они уже прошли быструю адаптацию к новому рабочему месту и приступили к работе экономистами, специалистами по кадрам, инженерами-конструкторами, механиками, слесарями-электриками, специалистами по закупкам, товароведами, продавцами-консультантами и операторами связи», — добавила Анастасия Ракова.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Для сотрудников под риском увольнения открыт кадровый хаб на улице Куусинена, дом 2, строение 1.

