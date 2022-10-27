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18:11, 27 октября 2022Силовые структуры

Сотрудники МВД и Росгвардии задержали 15 человек по делу о постановочных авариях

Под Нижним Новгородом МВД и Росгвардия задержали 15 человек по делу о 35 постановочных ДТП

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Нижегородской области сотрудники уголовного розыска и Росгвардии задержали 15 человек по подозрению в мошенничестве со страховыми выплатами на 10 миллионов рублей. Об этом в четверг, 27 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, аферисты покупали иностранные автомобили и оформляли их на подставных лиц. После этого они выбирали места на дорогах, рядом с которыми не было камер, и проводили там инструктажи с участниками постановочных аварий.

Затем водители провоцировали ДТП с другими машинами, чаще всего — с грузовиками и легковыми автомобилями российского производства. Мошенники оформляли европротоколы и требовали компенсацию у страховых компаний. Полученные деньги соучастники делили между собой. Всего аферисты подстроили 35 аварий.

«В отношении 14 подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще одному — в виде запрета определенных действий», — добавила Ирина Волк.

Сейчас полиция ищет возможных подельников фигурантов и устанавливает все эпизоды преступлений.

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Елизавета Новикова
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