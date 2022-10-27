Россиянин зарезал сожительницу из чувства ревности и попал под суд

Присяжные признали виновным мужчину, зарезавшего охотничьи ножом сожительницу из ревности

Клинцовский районный суд в Брянской области рассматривает дело 49-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве сожительницы и хранении взрывчатки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, в ночь на 30 июня фигурант зарезал гражданскую жену охотничьим ножом из чувства ревности, нанеся ей смертельные ранения головы и шеи. Кроме того, во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли у россиянина три емкости с порохом.

Коллегия присяжных заседателей признала мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. Приговор будет оглашен 3 ноября.

Ранее стало известно, что житель Татарстана гантелью и ножом убил жену, а потом попытался покончить с собой.