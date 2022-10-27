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00:13, 27 октября 2022Мир

МИД России допустил уничтожение спутников США в случае их применения на Украине

МИД России: спутники США могут стать целями для удара при их применении на Украине

Фото: NASA / Globallookpress.com

Коммерческие спутники США в случае их применения в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями Вооруженных сил (ВС) России для удара, сообщил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями министерства иностранных дел РФ Константин Воронцов, пишет ТАСС.

Выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, он акцентировал внимание на «опасной тенденции» в ходе украинского конфликта. «Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах», — подчеркнул представитель МИД.

Он допустил уничтожение таких спутников российскими военными. «Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — добавил Воронцов.

Дипломат добавил, что Запад «подвергает неоправданному риску устойчивость мирной космической деятельности». Кроме того, действия некоторых стран негативно сказываются на «многочисленных социально-экономических процессах на земле, от которых зависит благополучие людей», отметили в МИД.

Ранее Воронцов призвал Запад перестать позиционировать космос как арену соперничества.

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Марина Совина
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