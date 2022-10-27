Путин назвал сидящий глубоко внутри россиян лозунг

Президент России Путин: лозунг «Своих не бросаем» сидит глубоко в душе каждого россиянина

У россиян есть лозунг, глубоко сидящий в сердцах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Глава государства назвал этот лозунг глубоко сидящим в душе не только русских, но и других представителей российского народа.

Лозунг «Мы своих не бросаем» сидит глубоко в сердце каждого русского и представителей других этнических групп россиян Владимир Путин

Также он отметил, что в единстве и готовности бороться за своих всегда была сила России. «Мы ее (готовность — прим. «Ленты.ру») утвердили и укрепили», — подытожил он.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Президент регулярно участвует в заседаниях клуба и делает там программные заявления.