Названы способы прочитать удаленное сообщение в Telegram

Кибераналитик Новиков: прочитать удаленное сообщение в Telegram можно, выключив интернет

Мессенджер Telegram позволяет пользователям удалять сообщения не только у себя, но и у собеседников. Однако в некоторых случаях получатель все же может прочитать удаленное сообщение. Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.

По словам эксперта, если после получения сообщения выключить интернет на телефоне, то удаленное содержимое останется доступно для прочтения. Как уточнил Новиков, перевести устройство в режим офлайн нужно до момента синхронизации чатов, в противном случае сообщение, которое решит удалить отправитель, будет удалено и для получателя.

Еще одним способом прочитать удаленное сообщение кибераналитик назвал пересылку сообщения в раздел «Избранное». В таком случае послание сохранится даже после того, как его удалит в чате отправитель, подчеркнул Новиков. Для этого нужно выделить сообщение и выбрать пункт «Переслать», после чего нажать на раздел «Избранное».

Новиков также рассказал, что на некоторых смартфонах на базе Android есть встроенное приложение «Журнал уведомлений», которое может сохранять сообщения Telegram из реестра уведомлений. Найти его можно, перейдя в «Настройки». Сначала надо выбрать раздел «Уведомления», после чего нажать на кнопку «Дополнительные параметры» и выбрать «Журнал уведомлений». Однако этот способ работает не на всех Android-устройствах, отметил эксперт.

Кроме того, по словам Новикова, существуют сторонние приложения, которые позволяют сохранять все сообщения в Telegram. Послания будут доступны даже после того, как собеседник решит удалить их. Специалист предупредил, что такие приложения могут нести риски для пользователей, например, иметь уязвимость или содержать вредоносный функционал.

Ранее заместитель директора департамента специальных проектов hh.ru Ксения Трохимец перечислила частые ошибки, которые совершают пользователи. Среди них она назвала отказ обновлять антивирус и использование одного пароля для нескольких учетных записей.