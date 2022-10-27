Американский сенатор назвал виновника подрывов на «Северных потоках»

Американский сенатор и полковник в отставке Блэк обвинил США в подрыве «Северных потоков»

Американский сенатор и полковник в отставке Ричард Блэк назвал виновника подрывов на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Политик обвинил в диверсиях США. По его словам, только несколько стран НАТО способны на организацию подобной технологически сложной операции. «У кого были средства для подрыва газопровода? Точно не у Украины, только если ей кто-то не помог», — заявил Блэк.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. К середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.

Президент России Владимир Путин заявил, что после инцидента газопровод «Северный поток-2» в Германию, скорее всего, не будет запущен никогда. В Германии также считают, что вторая нитка газопровода больше не может использоваться для поставок газа.