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17:11, 27 октября 2022Мир

Американский сенатор назвал виновника подрывов на «Северных потоках»

Американский сенатор и полковник в отставке Блэк обвинил США в подрыве «Северных потоков»
СюжетРазрушения на «Северном потоке»:

Фото: The Swedish Coast Guard / Globallookpress.com

Американский сенатор и полковник в отставке Ричард Блэк назвал виновника подрывов на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Политик обвинил в диверсиях США. По его словам, только несколько стран НАТО способны на организацию подобной технологически сложной операции. «У кого были средства для подрыва газопровода? Точно не у Украины, только если ей кто-то не помог», — заявил Блэк.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. К середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.

Президент России Владимир Путин заявил, что после инцидента газопровод «Северный поток-2» в Германию, скорее всего, не будет запущен никогда. В Германии также считают, что вторая нитка газопровода больше не может использоваться для поставок газа.

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Анжелика Бережная
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