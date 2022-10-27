Звездные спортсмены организовали зарядку в «Артеке» для финалистов «Большой перемены»

Участники социального проекта «Команды Звездный Десант» проводят утреннюю зарядку для финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс «Большая перемена» входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодежи (РДДМ).

Финал конкурса «Большая перемена» проходит с 23 по 28 октября на базе Международного детского центра «Артек». В нем принимают участие 1500 старшеклассников из всех регионов России. Помимо конкурсных испытаний, для ребят проходят лекции, мастер-классы, мотивационные встречи с экспертами, игры и патриотические акции от партнеров «Большой перемены».

Каждое утро финалисты «Большой перемены» традиционно начинают с зарядки, которую для них проводят профессиональные спортсмены — участники «Команды Звездный Десант» — основатель проекта Злата Чепурная, футболист сборной России 2002-2010 годов Дмитрий Сычев и футболист сборной России 2002-2007 годов Евгений Алдонин, бронзовый призер чемпионата Европы Станислав Ретинский, мастер спорта по велоспорту, резидент арт-кластера «Таврида» Полина Махнорылова, а также актриса театра и кино Ева Авеева.

На зарядке финалисты «Большой перемены» поздравили Дмитрия Сычева с днем рождения, вручили ему шарики и подарок.

«Наша "Команда Звездный Десант" традиционно проводит для участников «Большой перемены» утренние зарядки и мотивационные встречи. Зарядки, конечно же, проходят всегда на ура. Дети заряжаются, и целый день проходит у них на позитиве», — поделилась Злата Чепурная.

Евгений Алдонин отметил, что сегодня дети и подростки все больше занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни: «Это видно даже по зарядке: ребята так заряжены, масса позитива, очень бодрые, веселые, активные, интересующиеся. Они знают, кто с ними занимается, знают все достижения человека. Видно, что ребята сюда приехали не только отдыхать, но и заниматься делами, участвовать в конкурсе, важном для них. Мы им в этом плане помогаем».

Дмитрий Сычев рассказал, что спортсмены «Команды Звездный Десант» проводят для ребят мотивационные встречи, где рассказывают о том, как сделать здоровый образ жизни привычкой, а также делятся личными историями успеха.

«Я рассказал финалистам про свой путь, о том, что главное — идти вперед и заниматься любимым делом. На их пути будет очень много препятствий, но самое главное – с любовью подходить к каждому делу и преодолевать все препятствия. Это было самый главным посылом нашей мотивационной речи. Через спорт мы показываем, как можно своим примером добиться больших успехов в жизни», — сказал спортсмен.

По итогам финала победителями «Большой перемены» среди учеников 11-х классов станут 300 человек, они получат по одному миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 учеников 9-10-х классов — по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.

30 лучших школ, подготовивших наибольшее количество финалистов «Большой перемены», получат гранты в размере двух миллионов рублей на развитие образовательной среды. Решение о том, на что будут потрачены средства, школы будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу. Педагоги-наставники победителей конкурса получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — самый массовый проект для детей и подростков в современной России. В 2022 году к конкурсу присоединились 3 944 622 человека, среди которых 1 495 551 ученик 5-7 классов, 1 555 945 учеников 9-11 классов, 732 512 студентов колледжей и 160 614 педагогов-наставников. В основном конкурсе в различных категориях участие приняли более 68 тысяч детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик. Третий сезон конкурса стартовал в марте 2022 года. Участвовать в конкурсе школьники начали, будучи учениками 8-10 классов, 1 сентября они перешли в 9-11 классы.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодежи.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры конкурса — ОАО «РЖД», Сбербанк, Госкорпорация «Росатом», VK, Госкорпорация «Роскосмос».

