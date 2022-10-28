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13:58, 28 октября 2022Бывший СССР

Путин рассказал о традиционной российской поддержке Армении

Президент Путин заявил, что Россия традиционно поддерживает Армению

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россия традиционно поддерживает Армению в обеспечении безопасности и стабильности армянского народа, заявил президент России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом пишет ТАСС. По его словам, это происходит «с давних времен».

«Россия традиционно, так скажем, если заглянуть в историческую составляющую, всегда уделяла внимание стабильности на этом направлении и поддерживала наших армянских друзей в обеспечении безопасности армянского народа — с давних времен», — сказал российский лидер.

Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что граница Армении и Азербайджана должна проходить согласно основополагающим документам Содружества независимых государств (СНГ), которые, в свою очередь, отражали границы республик СССР.

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