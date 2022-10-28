Армения увидела границу с Азербайджаном по документам СНГ

Спикер парламента Армении: граница с Азербайджаном должна проходить по документам СНГ

Граница Армении и Азербайджана должна проходить согласно основополагающих документов Содружества независимых государств (СНГ), которые, в свою очередь, отражали границы республик СССР, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаем, что работы по делимитации и последующей демаркации границ должны опираться на основополагающие документы СНГ, согласно которым бывшие административные границы советских республик стали государственными границами между уже независимыми странами, в том числе между Арменией и Азербайджаном», — сказал Симонян на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Самарканде.