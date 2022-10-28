Российский губернатор сообщил о завершении частичной мобилизации в регионе

Глава Брянской области Богомаз сообщил о завершении в регионе частичной мобилизации

Начало событий в новости В России сообщили о скором завершении частичной мобилизации

В Брянской области завершилась частичная мобилизация. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Богомаз.

По словам главы российского региона, Брянская область выполнила все поставленные перед ней задачи. «Все мероприятия проведены в соответствии с действующим законодательством и завершены раньше установленного срока», — заявил он.

Также Богомаз отметил, что частичную мобилизацию в регионе удалось завершить досрочно благодаря сознательности жителей региона.

«Поставленная задача выполнена благодаря жителям нашего приграничного региона, которые не понаслышке знают, что Родина и их близкие нуждаются в защите! Я благодарю каждого, кто сегодня с честью и достоинством встал на защиту мирных жителей, отстаивая безопасность и независимость нашей Родины!» — заявил глава Брянской области.

18 октября президент России Владимир Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации по всей стране. Глава государства сказал, что она будет закончена примерно за две недели. Уже в более чем 35 регионах России сообщили о выполнении плана по частичной мобилизации. В частности, 17 октября о завершении мобилизации заявил мэр Москвы Сергей Собянин.