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10:33, 28 октября 2022Россия

Российский губернатор сообщил о завершении частичной мобилизации в регионе

Глава Брянской области Богомаз сообщил о завершении в регионе частичной мобилизации
Начало событий в новости В России сообщили о скором завершении частичной мобилизации

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Брянской области завершилась частичная мобилизация. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Богомаз.

По словам главы российского региона, Брянская область выполнила все поставленные перед ней задачи. «Все мероприятия проведены в соответствии с действующим законодательством и завершены раньше установленного срока», — заявил он.

Также Богомаз отметил, что частичную мобилизацию в регионе удалось завершить досрочно благодаря сознательности жителей региона.

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«Поставленная задача выполнена благодаря жителям нашего приграничного региона, которые не понаслышке знают, что Родина и их близкие нуждаются в защите! Я благодарю каждого, кто сегодня с честью и достоинством встал на защиту мирных жителей, отстаивая безопасность и независимость нашей Родины!» — заявил глава Брянской области.

18 октября президент России Владимир Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации по всей стране. Глава государства сказал, что она будет закончена примерно за две недели. Уже в более чем 35 регионах России сообщили о выполнении плана по частичной мобилизации. В частности, 17 октября о завершении мобилизации заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Валерий Розенберг
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