Предсказано увеличение памяти смартфонов

Bloomberg: увеличение памяти смартфонов вызовут «тяжелые» мобильные игры

Создатели мобильных игр призвали производителей смартфонов увеличить память на устройствах. Об этом сообщает Bloomberg.

По оценке аналитиков агентства, в будущем на рынке мобильных игр возникнет проблема, связанная с небольшим размером накопителей смартфонов. Эксперты подчеркнули, что современные игры для смартфонов становятся слишком «тяжелыми», и многие пользователи вынуждены отказываться от них из-за накопителей небольшого размера в своих устройствах.

В качестве примера журналисты привели популярную игру Genshin Impact, размер которой составляет около 20 гигабайт. Другие востребованные игры — PUBG Mobile, Uma Musume, The Idolmaster Cinderella Girls Starlight Stage — «весят» около 15, 20 и 35 гигабайт соответственно. В этой связи специалисты предсказали постепенное увеличение размера базового накопителя телефона, которое вызовут игры.

«Типичный флагманский смартфон сегодня имеет 128 гигабайт памяти, но многие устройства, которые уже находятся на руках пользователей, имеют гораздо меньше», — отметили авторы. Кроме игр, в памяти девайса хранится операционная система, фотографии, видео и другой контент.

«Устройства с большим объемом памяти могут стоить на 50 процентов дороже, и большинство пользователей не осознают, что приложениям требуется гораздо больше места», — отметил вице-президент исследовательской компании IDC Франсиско Джеронимо. «Единственная надежда на то, что производители телефонов поймут, что это критическая проблема для их экосистемы, и предложат модели с большим объемом памяти», — заявил аналитик Toyo Securities Хидеки Ясуда.

В конце октября руководители площадки Steam подняли региональные цены на доступные на площадке игры. Изменения коснулись в том числе и России — в среднем цены в российском Steam выросли на 75 процентов.