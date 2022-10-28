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18:46, 28 октября 2022Наука и техника

Предсказано увеличение памяти смартфонов

Bloomberg: увеличение памяти смартфонов вызовут «тяжелые» мобильные игры

Фото: Unsplash

Создатели мобильных игр призвали производителей смартфонов увеличить память на устройствах. Об этом сообщает Bloomberg.

По оценке аналитиков агентства, в будущем на рынке мобильных игр возникнет проблема, связанная с небольшим размером накопителей смартфонов. Эксперты подчеркнули, что современные игры для смартфонов становятся слишком «тяжелыми», и многие пользователи вынуждены отказываться от них из-за накопителей небольшого размера в своих устройствах.

В качестве примера журналисты привели популярную игру Genshin Impact, размер которой составляет около 20 гигабайт. Другие востребованные игры — PUBG Mobile, Uma Musume, The Idolmaster Cinderella Girls Starlight Stage — «весят» около 15, 20 и 35 гигабайт соответственно. В этой связи специалисты предсказали постепенное увеличение размера базового накопителя телефона, которое вызовут игры.

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«Типичный флагманский смартфон сегодня имеет 128 гигабайт памяти, но многие устройства, которые уже находятся на руках пользователей, имеют гораздо меньше», — отметили авторы. Кроме игр, в памяти девайса хранится операционная система, фотографии, видео и другой контент.

«Устройства с большим объемом памяти могут стоить на 50 процентов дороже, и большинство пользователей не осознают, что приложениям требуется гораздо больше места», — отметил вице-президент исследовательской компании IDC Франсиско Джеронимо. «Единственная надежда на то, что производители телефонов поймут, что это критическая проблема для их экосистемы, и предложат модели с большим объемом памяти», — заявил аналитик Toyo Securities Хидеки Ясуда.

В конце октября руководители площадки Steam подняли региональные цены на доступные на площадке игры. Изменения коснулись в том числе и России — в среднем цены в российском Steam выросли на 75 процентов.

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Андрей Ставицкий
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