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15:11, 28 октября 2022Путешествия

Туристка отправилась в долгожданный отпуск и умерла из-за чашки кофе

The Daily Mail: туристка из Ирландии умерла от аллергии на кофе во время отдыха в Японии

Фото: Emre / Unsplash

Туристка из Ирландии умерла из-за серьезной аллергической реакции на кофе во время отдыха в Японии. Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел с 20-летней путешественницей Айкой Дохени (Aika Doheny) во время ее долгожданного отпуска в Токио. Девушка отправилась в гости к японским родственникам, где выпила чашку кофе на соевом молоке. После этого у нее началась сильная аллергия.

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Туристке незамедлительно сделали укол адреналина для предотвращения анафилактического шока и вызвали скорую. Врачи поместили девушку в отделение интенсивной терапии.

Отмечается, что японским медикам удалось стабилизировать состояние иностранки, поэтому они приняли решение доставить ее на родину с помощью спецборта. Однако по прибытии в Ирландию состояние девушки снова ухудшилось, и она скончалась.

Ранее в сентябре сообщалось, что отдыхавший с друзьями в Испании британский подросток умер от аллергической реакции на коктейль. У туриста случился анафилактический шок после одного глотка напитка.

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Фариза Бацазова
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