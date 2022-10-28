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13:21, 28 октября 2022Ценности

Решетову уличили в копировании Ирины Шейк на новом фото

Российскую модель Решетову уличили в копировании Ирины Шейк на фото в оранжевом платье

Фото: @volkonskaya.reshetova

Российскую фотомодель и бывшую возлюбленную рэпера Тимати Анастасию Решетову уличили в копировании манекенщицы Ирины Шейк на новом фото. Соответствующий кадр появился в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, Решетова поделилась снимком, на котором позировала в полупрозрачном оранжевом платье длины миди с воротом и с рукавами до запястий. Кроме того, она надела крупные серьги-кольца, уложила волосы в хвост, разделив их на косой пробор, и прикрыла одну сторону лба челкой.

В свою очередь, пользователи сети указали, что она напоминает им другую модель. При этом некоторые заподозрили Решетову в коррекции внешности с помощью пластических операций. «На Ирину Шейк похожа», «Ирина Шейк, ты ли это?», «Сначала подумала, что Шейк, потом присмотрелась», «Тетя-силикон», «Зачем такие губы накачала?», «Что-то с ней стало не то...», «Симпатично, но непонятно, зачем с помощью пластики все становятся одинаковыми», «Не надо вам чрезмерно надувать губы», — отмечали юзеры.

Ранее в октябре Решетова поделилась своим мнением о хиджабе после принятия ислама и разозлила фанатов. Знаменитость разместила серию снимков, на которых она позирует на фоне мечети в закрытом платье и платке сливового цвета. Манекенщица дополнила свой образ круглыми бриллиантовыми серьгами и часами.

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Карина Черных
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