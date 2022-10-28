Медведев отреагировал на желание Польши возместить военные потери при СССР

Медведев назвал польский МИД дегенератами из-за требований компенсаций военных потерь

На дегенератов из МИД Польши можно реагировать двояко. Так желание Польши возместить военные потери при СССР прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Либо подготовить им счет "за все", что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов», — назвал первый вариант политик.

По его мнению, второй вариант — сказать, «чтобы они подтёрлись своим поганым расчетом». Также он заметил, что туалетная бумага в Евросоюзе сильно подорожала из-за санкций.