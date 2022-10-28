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15:13, 28 октября 2022Россия

Власти ДНР ответили на вопрос об осеннем призыве срочников

Власти ДНР заявили, что в 2022 году в республике не будет проводиться призыв срочников

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) не будет проводиться осенний призыв срочников на военную службу, который стартует в России 1 ноября. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель Народного совета региона Владимир Бидевка.

По его словам, вопрос призыва урегулирован федеральным конституционным законом о вхождении ДНР в состав России. «Согласно его положению призыв граждан РФ, проживающих в ДНР, будет проводиться в порядке, установленном федеральными законами, начиная с 2023 года», — объяснил Бидевка.

Власти Херсонской области также заявили, что в 2022 году в регионе не будут призывать срочников на службу в российскую армию.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 ноября по 31 декабря в российскую армию для несения срочной службы должны быть призваны 120 000 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Документ вступил в силу с 30 сентября.

В свою очередь, в Генштабе Вооруженных сил России заверили, что срочники не будут привлекаться к участию в спецоперации. Контр-адмирал Владимир Цимлянский также сообщил, что все военнослужащие по призыву, у которых закончился срок службы, будут направлены к местам проживания.

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Константин Лысяков
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