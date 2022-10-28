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15:00, 28 октября 2022Россия

В Херсонской области ответили на вопрос о призыве на военную службу в 2022 году

В Херсонской области заявили, что в 2022 году в регионе не будет призыва на военную службу

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Херсонской области в 2022 году не будет проводиться призыв на военную службу. Об этом заявили в пресс-службе временно исполняющего обязанности (врио) главы региона Владимира Сальдо, пишет ТАСС.

«Призыва в этом году не будет», — сказали в пресс-службе.

В свою очередь, власти Донецкой народной республики также заявили, что призыв срочников на военную службу осенью проводиться не будет.

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30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. В 2022 году он начнется на месяц позже обычного — с 1 ноября. На срочную службу будут призваны 120 тысяч человек. Позднее в Генштабе заявили, что солдат-срочников, которых призовут в рамках осенней призывной кампании, не будут привлекать к участию в специальной операции на Украине.

В Кремле объяснили перенос призыва перегруженностью военкоматов из-за частичной мобилизации. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «это решение позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников».

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Анастасия Шейкина
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