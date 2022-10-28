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16:14, 28 октября 2022Мир

Администрацию Байдена уличили в финансировании шоу трансвеститов

Республиканская партия уличила администрацию Байдена в финансировании шоу трансвеститов

Фото: Mario Tama / Getty Images

Республиканская партия уличила администрацию президента США Джо Байдена в финансировании шоу трансвеститов в Эквадоре за счет налогоплательщиков. Об этом сообщаеn Fox News.

Отмечается, что Белый дом потратил на мероприятия более 20 тысяч долларов. Республиканцы Палаты представителей требуют ответов от Государственного департамента по поводу сентябрьского решения утвердить грант в размере 20 600 долларов США Североамериканскому культурному центру Авраама Линкольна в Эквадоре. Грант был выдан центру для проведения трех мастер-классов, 13 транс-представлений и создания двухминутного документального фильма.

Республиканцы уже направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену с требованием предоставить информацию о решении, стоящем за грантом. Также члены партии намерены узнать не финансирует ли Госдеп другие выступления за счет налогоплательщиков.

«Продвижение радикальной левой идеологии не является надлежащим использованием долларов налогоплательщиков (...) Эта инициатива не укрепляет национальную безопасность, не продвигает национальные интересы и не поддерживает внешнюю политику США», — подчеркнул член палаты представителей, республиканец от штата Аризона Энди Биггс.

В сентябре власти США назначили гея и любителя БДСМ замглавы группы по борьбе с оспой обезьян. Врач открыто рассказывает о своей ориентации в Twitter и других социальных сетях, выкладывает фотографии в компании мужчин, а также посещает гей-парады. В своих заявлениях он привлекает внимание к тому, что обезьянья оспа активнее всего распространяется среди представителей ЛГБТ-сообщества.

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Виктория Кондратьева
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