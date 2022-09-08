США назначили гея и любителя БДСМ замглавы группы по борьбе с оспой обезьян

Белый дом назначил гея и любителя БДСМ Даскалакиса в группу по борьбе с оспой обезьян

Заместитель главы группы по борьбе с оспой обезьян в США доктор Деметр Даскалакис оказался геем и любителем БДСМ-практик. О его назначении на эту должность сказано в заявлении на сайте Белого дома.

Врач открыто рассказывает о своей ориентации в Twitter и других социальных сетях, выкладывает фотографии в компании мужчин, а также посещает гей-парады. В своих заявлениях он привлекает внимание к тому, что обезьянья оспа активнее всего распространяется среди представителей ЛГБТ-сообщества.

Примечательно, что власти США создали специальную группу по борьбе с оспой обезьян, которую возглавил глава федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Роберт Фентон, еще 2 августа. Однако СМИ только сейчас обратили внимание на личность замглавы команды.

28 июля комиссар здравоохранения Нью-Йорка Ашвин Васан обратился к ВОЗ с предложением переименовать оспу обезьян. Идея об изменении названия родилась из-за толерантных соображений, чтобы не травмировать представителей ЛГБТ-сообщества и темнокожих.

23 июля ВОЗ заявила, что быстро распространяющаяся вспышка оспы обезьян представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.