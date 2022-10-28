Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:00, 28 октября 2022Мир

В США заявили о неудачной войне Байдена «на уничтожение России»

Ведущий Fox News Карлсон: война Байдена на уничтожение России оставит США без дизтоплива

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Антироссийская политика президента США Джо Байдена оставит американцев без дизельного топлива. Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Так, исходя из данных Управления энергетической информации, менее чем через месяц страна лишится дизеля.

«Что же произойдет? Все остановится», — констатировал Карлсон, подчеркнув, что грузовики, поезда, баржи и фермерская техника перестанут работать.

По мнению журналиста, запрет на импорт нефтепродуктов должен был наказать президента России Владимира Путина, однако пошел только на пользу Москве: «русский рубль стал сильнее, чем год назад, при этом европейская экономика разрушается». США также стали беднее, отметил Карлсон.

В эфире Fox News журналист рассказал и о цели использования Украины со стороны Демократической партии США. По его мнению, это делается лишь для достижения внутриполитических амбиций. «Откуда по-настоящему берется эта поддержка Киева? Демократия здесь точно ни при чем, ведь Украина — страна, конечно, недемократическая, до демократии ей очень далеко», — добавил Карлсон.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на желание Польши возместить военные потери при СССР
В Херсонской области рассказали об обороне российской армии
Польша выбрала компанию из США для постройки первой АЭС
Взрыв газа произошел в российском городе
Жители Чехии потребовали начать переговоры с Россией
Стало известно об обязательствах «Барселоны» платить за голы Левандовски
Адвокат Собчак прокомментировал информацию о ее статусе по делу о вымогательстве
Минтранс рассказал о возможностях обслуживания российских самолетов
Раскрыта предполагаемая причина крушения Су-30 в Иркутске
В США заявили о неудачной войне Байдена «на уничтожение России»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.