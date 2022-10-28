Емельяненко назвал свою ошибку в поединке с Дациком

Боец Александр Емельяненко заявил, что проиграл Дацику, потому что недооценил его

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко назвал причину поражения в поединке против соотечественника Вячеслава Дацика. Спортсмен высказался на своем YouTube-канале.

Емельяненко признался, что недооценил соперника. «Я просто поторопился, кинулся на него. Одна из грубейших ошибок, когда ты видишь, что попал, кидаешься добивать», — заявил боксер, добавив, что Дацик попал ему в висок.

25 сентября в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем в Москве по правилам бокса, Дацик одержал победу над соперником нокаутом. Емельяненко пропустил удар левой в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку. После боя Дацик попросил у публики прощения за то, что «шоу не получилось».

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего 41-летний боец провел 38 поединков в MMA. Он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.