Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:17, 28 октября 2022Силовые структуры

Бухгалтеры российского детсада похитили шесть миллионов рублей

В Югре бухгалтеры детсада обвиняются в хищении около шести миллионов бюджетных рублей

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Югре сотрудники полиции установили факт хищения денежных средств из государственного бюджета, обвинение в совершении преступления предъявлено пятерым работникам местного детского сада. Об этом в пятницу, 28 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении пяти сотрудниц детского сада возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, бухгалтеры предоставляли в банки ложные сведения о гражданах, которые имели право на получение денежных средств в качестве компенсации за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в образовательных организациях. Вместо данных законных представителей злоумышленницы указывали своих родственников и знакомых. За полтора года сотрудницам детского сада удалось похитить около шести миллионов рублей.

Во время обысков у бухгалтеров изъяли документацию, ноутбуки, флеш-накопители, банковские карты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации
Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии гарантий создания зоны безопасности у ЗАЭС
В России допустили возобновление мобилизации
Канада вновь выделит деньги Украине
«Портящий все лицо» нос блогерши стал предметом шуток в сети
Бухгалтеры российского детсада похитили шесть миллионов рублей
Президент «Адана Демирспор» высказался о возможном уходе Дзюбы
Брат Билли Айлиш получил несколько переломов после падения с велосипеда
Диетолог Гинзбург назвал условия излечения сахарного диабета второго типа
Названы регионы России с увеличившейся выдачей ипотеки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.