Бухгалтеры российского детсада похитили шесть миллионов рублей

В Югре бухгалтеры детсада обвиняются в хищении около шести миллионов бюджетных рублей

В Югре сотрудники полиции установили факт хищения денежных средств из государственного бюджета, обвинение в совершении преступления предъявлено пятерым работникам местного детского сада. Об этом в пятницу, 28 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении пяти сотрудниц детского сада возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, бухгалтеры предоставляли в банки ложные сведения о гражданах, которые имели право на получение денежных средств в качестве компенсации за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в образовательных организациях. Вместо данных законных представителей злоумышленницы указывали своих родственников и знакомых. За полтора года сотрудницам детского сада удалось похитить около шести миллионов рублей.

Во время обысков у бухгалтеров изъяли документацию, ноутбуки, флеш-накопители, банковские карты.