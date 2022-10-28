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07:02, 28 октября 2022Экономика

Описано будущее ключевой ставки ЦБ в России

Экономист Жорнист заявил, что Банк России не станет снижать ключевую ставку

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Банк России займет выжидательную позицию и не станет снижать ключевую ставку в предстоящую пятницу, считает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Евгений Жорнист. В разговоре с «Лентой.ру» специалист предположил, что к концу года ожидаемый показатель ключевой ставки составит 7,5 процента годовых.

«В пятницу состоится очередное заседание Банка России, на котором ключевая ставка, с большой долей вероятности, останется на текущем значении в 7,5 процента годовых», — предположил Жорнист.

Ранее Центробанк подавал вполне нейтральные сигналы, указал экономист. Однако за время, прошедшее с последнего заседания, произошло много событий, которые имеют в том числе и экономические последствия, считает Жорнист.

«Банк России займет, скорее всего, выжидательную позицию, чтобы собрать все данные и оценить варианты развития событий», — спрогнозировал финансовый аналитик.

В этом году снижения ставки может и не случиться, поделился своим предположением Жорнист. «К концу года ожидаем показатель на уровне 7,5 процента годовых. Однако в 2023 году цикл снижения ставки вполне может быть продолжен», — отметил специалист.

Жорнист объяснил, что пользу реализации мягкого сценария в вопросе ставки играет сокращение параметров деловой активности и сокращение предпринимательской уверенности, а также падение валового внутреннего продукта России и крепкий рубль.

Ранее в ЦБ выяснили, что в сентябре 2022 года темпы роста ипотеки в России ускорились до 2,4 процента с 2 процентов в августе. При этом выдачи ипотеки выросли на 13 процентов, или 518 миллиардов рублей. Вторичный рынок обогнал первичный по этим значениям — плюс 15 процентов.

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Виктория Немис
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