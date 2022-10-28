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09:33, 28 октября 2022Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм заметили в украшениях российского бренда

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм заметили в кольцах и серьгах российской марки Lili Archive

Фото: @ashleygraham

Американскую плюс-сайз-модель Эшли Грэм заметили в украшениях российского бренда Lili Archive. Соответствующей серией фото она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Активистка бодипозитива опубликовала снимки, на которых она запечатлена в мини-платье Miaou голубого цвета в сочетании с белыми крыльями и босоножками марки Giaborhini. Образ знаменитости дополнили несколько колец и серьги Lili Archive, а также золотые гвоздики. При этом волосы манекенщицы собрали в два пучка, а на лицо нанесли яркий макияж.

«Голос ангела», — подписала Грэм пост, который набрал больше 64 тысячи лайков. Поклонники восхитились ее внешним видом в комментариях под кадрами. «Обожаю тебя», «Прекрасный наряд и ты», «Красотка», «Ты чудесная», «Просто королева», «Самая красивая», — высказывались подписчики.

В августе Эшли Грэм снялась в откровенном образе спустя семь месяцев после родов. Знаменитость разместила в соцсетях видео, на котором запечатлена обнаженной с собранными в хвост волосами.

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Карина Черных
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Плюс-сайз-модель Эшли Грэм заметили в украшениях российского бренда
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