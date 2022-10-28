Названы города США с самой дорогой арендой жилья

Zumper: городами США с самой дорогой арендой стали Нью-Йорк, Бостон и Сан-Франциско

В октябре 2022 года городом США с самой дорогой арендой жилья стал Нью-Йорк. Об этом говорится в отчете американской компании Zumper, опубликованном на сайте организации.

Средняя арендная ставка за однокомнатную квартиру в Нью-Йорке в десятом месяце нынешнего года составила 3,86 тысячи долларов (около 236,7 тысячи рублей). Вторым городом по дороговизне съемного жилья аналитики назвали Бостон, расположенный в штате Массачусетс — там цена «однушки» установилась на уровне в 3,06 тысячи долларов (примерно 187,6 тысячи рублей). Эксперты отметили, что этот город в октябре сместил со второго места Сан-Франциско в штате Калифорния, занявший третью строчку в списке, из-за дефицита предложения съемных квартир в нем. Средняя стоимость аренды однокомнатного жилья в Сан-Франциско составила 3,02 тысячи долларов (около 185,2 тысячи рублей).

Кроме того, в пятерку лидеров попали города Сан-Хосе в штате Калифорния и Майами в штате Флорида, где среднюю стоимость аренды «однушки» в месяц оценили в 2,6 тысячи долларов (около 159,4 тысячи рублей) и 2,51 тысячи долларов (примерно 153,9 тысячи рублей) соответственно.

Эксперты отметили, что средняя стоимость съемного жилья в США снизилась впервые за два года. В результате однокомнатные квартиры подешевели на 0,8 процента, до 1,49 тысячи долларов, а двухкомнатные — на 0,7 процента, до 1,83 тысячи долларов. По их мнению, причиной уменьшения цен стала нестабильная ситуация, из-за которой люди стали реже снимать жилье и переезжать. Специалисты добавили, что арендная ставка в локациях, расположенных недалеко от метро, была чересчур завышенной, однако сейчас, благодаря снижению показателей, цены начали корректироваться. Они предполагают, что в ближайшие полгода объем предложения съемного жилья в США увеличится, и поэтому его стоимость продолжит уменьшаться.

В октябре аналитики компании Black Knight пришли к выводу, что цены на недвижимость в США рекордно упали, а с июня по июль — на 1,05 процента. В период с июля по август 2022 года средняя стоимость жилья в стране уменьшилась на 0,98 процента, В предыдущий раз подобное стремительное снижение наблюдалось зимой 2008 года во время мирового экономического кризиса.